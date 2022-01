Picerno - Turris, la probabile formazione dei corallini Cinque indisponibili, Caneo convoca due classe 2004 dalla Primavera

Seduta i rifinitura e tutto pronto per la trasferta a Picerno. Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Bruno Caneo per la sfida in programma domani, domenica 23 gennaio, alle 17,30, allo stadio “Donato Curcio”, valida per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C.

Torna tra i convocati Nunziante dopo il graduale recupero dall’infortunio riportato nella trasferta di Foggia dello scorso 11 settembre. Indisponibili D’Oriano, Lame, Perina, Varutti e Zanoni; aggregati, dalla Primavera alla prima squadra, i due classe 2004 Pirone (portiere) e Nocerino (esterno d’attacco).

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Pirone.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Manzi.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Palmucci, Tascone, Zampa.

Attaccanti: Giannone, Leonetti, Longo, Nocerino, Pavone, Santaniello.

La probabile formazione.

Turris (3-4-3): Abagnale; Manzi, Lorenzini, Esempio; Ghislandi, Tascone, Franco, Loreto; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disp.: Colantuono, Pirone, Di Nunzio, Bordo, Finardi, Iglio, Nunziante, Palmucci, Zampa, Longo, Nocerino, Pavone. All.: Caneo.