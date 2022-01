Turris corsara a Picerno, decide un gol di Manzi I corallini si confermano formato trasferta andando a vincere pure al "Curcio"

La Turris si conferma formato trasferta e si aggiudica lo scontro playoff con il Picerno, nella gara valida per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Al “Curcio” decide un gol di Manzi.

Il tabellino.

Picerno – Turris 0-1

Marcatori: st 4' Manzi.

Picerno (4-4-2): Viscovo; Finizio (37' pt Carrà), De Franco, Garcia, Setola; De Cristofaro (19' st Di Dio), Dettori, Pitarresi, Esposito; Girardi (19' st Vivacqua), Reginaldo (19' st Senesi; 21' st D'Angelo). A disp: Albertazzi, Vanacore, Allegretto, Alcides, Guerra, De Ciancio, Viviani. All.: Colucci.

Turris (3-5-2): Abagnale; Manzi, Lorenzini, Esempio; Ghislandi, Tascone, Bordo, Franco (20'st Zampa), Loreto (41' st Nunziante); Leonetti (32' st Di Nunzio), Longo. A disp: Colantuono, Pirone, Santaniello, Palmucci, Iglio, Nocerino, Finardi. All.: Caneo.

Arbitro: Vergaro della sezione di Bari. Assistenti: Cleopazzo della sezione di Lecce e Palla della sezione di Catania. Quarto Ufficiale: Picardi della sezione di Viareggio.

Note: Ammoniti: Gerardi, Manzi, Finizio, Vivacqua, Longo, Tascone. Spettatori: 250 circa.