Juve Stabia, ufficiali gli arrivi di Michele Peluso e Ciro Panico Accordi a titolo definitivo con la Mariglianese e il Cosenza per il club di Castellammare

La Juve Stabia ha ufficializzato l'accordo con due difensori. Il classe 2001, Michele Peluso, e il classe '99, Ciro Panico, si vestono di gialloblé: arrivo a titolo definitivo per i due calciatori. "Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura con una maglia importante e in uno stadio che merita grandi palcoscenici. Forza Juve Stabia": ha affermato Peluso, firmato dalla Juve Stabia a titolo definitivo dalla Mariglianese. "Ho voglia di scendere in campo e fare bene con questa maglia. Castellammare di Stabia è una piazza speciale. Forza Juve Stabia": ha spiegato, invece, Panico, che giocherà per le vespe dopo aver salutato il Cosenza indossando la maglia numero 3. Peluso ha scelto il 2 per la sua nuova avventura a Castellammare.

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Juve Stabia