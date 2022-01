Ginnastica, Maresca non lascia ma alza ancora di più l'asticella Il campano è stato fermo per problemi fisici ma è tornato ad allenarsi per la stagione 2022.

Salvatore Maresca ha chiuso il suo 2021 con due medaglie di bronzo nella specialità degli anelli. La prima agli Europei a Basilea in Svizzera, la seconda ai Mondiali di Kitakyushu, in Giappone. Podi che hanno catapultato il ragazzo di Castellammare di Stabia in una dimensione internazionale diversa. La stagione però è stata lunga e logorante e per questo il fisico del campione campano ha avuto bisogno di rifiatare. Una pausa per tornare più forte e cullare il sogno Olimpico di Parigi 2024. Qualche giorno fa però un suo posto su Instagram aveva creato qualche equivoco tra gli appassionati di ginnastica. Maresca ha spiegato i motivi della pausa.

“In molti si sono chiesti come mai stessi andando così spesso a Roma, ve lo dico: dopo la mia preparazione dell’Europeo ho iniziato a sentire un piccolo dolore al braccio, con precisione al capo lungo del bicipite sinistro. Questo dolore è diventato insopportabile e me lo sono portato con me fino al Mondiale. Non sono un lamentoso e a dirla tutto non me lo potevo nemmeno permettere visto quello che dovevo affrontare. Non nego che al mattino facevo addirittura fatica ad indossare una maglia, vi lascio immaginare quando dovevo salire sul castello degli anelli. Al mio rientro dal Giappone ho iniziato a lavorare anche al corpo libero e al volteggio ma anche lì ho avuto problemi: tendine d’Achille e ginocchio sinistro. Problemi che mi porto dietro da 1 decenni. Gli allenamenti iniziavano a diventare davvero faticosi dal dolore. Ho detto basta, una volta e per tutte devo risolvere questo problema. Ho affrontato di tutto e di più e sicuramente riuscirò a superare anche questa. Con l’aiuto della Federazione e il sostegno della mia società ho fatto delle visite e fortunatamente gli esiti non sono risultati preoccupanti. Solo tanto versamento e sofferenza, nessuna operazione. Ho deciso di fermarmi per un po’ e curarmi presso l’istituto dell‘Acqua Acetosa. Quest’anno per me è davvero importante e voglio dare ancora di più! Ho promesso una cosa ad una persona a me cara che purtroppo non c’è più, e statene certi che ce la farò!”

Chi aveva temuto che Thor -così è soprannominato- potesse mollare è stato subito smentito. Ha spiegato in prima persona in un video. “Volevo chiarire che non ho smesso, ma dopo le visite mediche che ho fatto mi sono fermato per un po’ di tempo per risolvere questi problemi. Sono stato fermo un mese dove non erano presenti gare in calendario. Ho riposato, ho fatto terapia per recuperare. Quest’anno potrà fare più attrezzi e giocarmi un posto in squadra. Ieri ho ripreso e spero di continuare ad allenarmi senza problemi”.

Parole chiare che non lasciano dubbi. Salvatore Maresca non ha abbandonato i suoi sogni, anzi ha alzato ancora l’asticella. Lo vedremo protagonista anche in questo 2022. La strada verso Parigi è lunga e complicata, ma il cuore del ragazzo campano potrà dargli la spinta per coronare uno dei suoi sogni.