Napoli Basket, sale a 5 il numero di positivi al covid-19 Il club azzurro ripiomba nell'allerta già vissuta nelle scorse settimane

Prima la comunicazione di una positività riscontrata all'interno del gruppo squadra con la presentazione di Luca Vitali, attesa nel pomeriggio e rinviata. Nelle ore successive il Napoli Basket ha reso noto l'aumento dei casi covid tra i tesserati. È salito a cinque il numero di positivi tra i componenti del club azzurro e la Gevi ripiomba, quindi, nell'allerta già vissuta sul finale del 2021 e durante lo stop deciso dalla LegaBasket Serie A.

La gara Napoli-Venezia, in programma domenica al PalaBarbuto, è destinata al differimento a data da destinarsi. L'ultimo protocollo covid prevede il rinvio della gara con il limite di cinque positivi in uno dei due gruppi squadra (il 35 per cento degli atleti di un team). La Gevi di coach Stefano Sacripanti era reduce dal successo casalingo contro l'Allianz Trieste, ottenuto con l'esordio di Vitali in canotta azzurra.

La nota ufficiale - "Gevi Napoli Basket comunica che, a seguito degli ulteriori tamponi di controllo, è emersa la positività al Covid-19 di altri quattro componenti del gruppo squadra. I tesserati, cinque in totale, sono stati messi tutti in isolamento".