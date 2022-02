Napoli - Inter è già iniziata, caccia al biglietto dei tifosi azzurri Nessuno vuole perdersi la partita che può valere una stagione

La sconfitta dell'Inter contro il Milan, la vittoria del Napoli a Venezia, il campionato riaperto e lo scontro diretto in arrivo. Una miscela esplosiva, quella che si è mescolata per una serie di incastri favorevoli nello scorso fine settimana ed è deflagrata con l'apertura della prevendita per la supersfida tra azzurri e nerazzurri in programma sabato, alle 18, al “Maradona”. Complici anche i prezzi popolari stabiliti dalla società partenopea per assistere al big match, il sito di TicketOne, che cura l'emissione dei biglietti per i match del Napoli, è stato preso d'assalto da decine di migliaia di tifosi. Più di dodicimila persone, per la precisione, hanno fatto registrare il picco di supporter in coda per essere presenti sugli spalti dello stadio a Fuorigrotta.

Tempi di attesa, non in piedi, certo, ma seduti davanti al pc o a fissare smartphone e dispositivi mobili, di almeno un'ora. Una fiumana di sostenitori che già dalle 10, quando è scattato il semaforo verde per la vendita, si è collegata riscontrando pure qualche difficoltà per completare la procedura, dato anche il sovraccarico del sistema. Non sono mancate le polemiche per chi non è riuscito ultimare l'acquisto, ma resta l'attesa, spasmodica, per una partita evento. Il momento magico è stato reso ancor più tale dalla vittoria della Coppa d'Africa della Costa d'Avorio di Koulibaly. Capitan futuro ha piazzato un gran trofeo sulla sua bacheca dove, però, c'è ancora posto. Magari per un bel tricolore luccicante.