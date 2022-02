Napoli-Inter, "Maradona" al 50 per cento: è già tutto esaurito Entusiasmo per il -1 e la prospettiva del sorpasso ai danni dei nerazzurri

È già grande attesa. Settimana lunga, senza impegni infrasettimanali, la sconfitta con la Fiorentina ha determinato l'uscita anticipata dalla Coppa Italia. Testa all'Inter, che questa sera affronterà la Roma nei quarti (da gara secca) del trofeo nazionale: il Napoli ha messo i nerazzurri nel mirino con l'entusiasmo garantito dal successo di forza costruito in Laguna e confermato anche dalla città.

Capienza al cinquanta per cento per il “Maradona” (27mila biglietti a disposizione), già tutto esaurito per la supersfida Scudetto. La sconfitta con il Milan ha rimesso l'Inter sotto lo sguardo attento dei rossoneri e degli azzurri, che in tandem hanno firmato il -1 sulla capolista nell'ultimo weekend. Il Napoli potrà contare anche sulla spinta del suo pubblico per centrare il sorpasso ai danni dell'Inter, che attende ancora la riprogrammazione della sfida non giocata con il Bologna.

Sarà un “Maradona” da sold-out con il massimo consentito delle presenze negli impianti sportivi all'aperto. Nel primo allenamento settimanale Axel Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra: il difensore sarà rivalutato dallo staff tecnico. Adam Ounas ha sviluppato differenziato in campo e si avvicina il rientro di Frank Anguissa e Kalidou Koulibaly. Per il senegalese, vincente in Coppa d'Africa, si apre il percorso verso il rinnovo in azzurro.