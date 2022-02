Napoli Basket: altri quattro positivi, ma anche due negativizzazioni Sono ora 7, quindi, i positivi al covid tra i tesserati della società partenopea

Il Napoli Basket ha reso noto che è emersa la positività al covid-19 di altri quattro componenti del gruppo squadra dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli programmati a seguito dei casi riscontrati durante la scorsa settimana. "I tesserati sono già stati messi in isolamento. - si legge nella nota del club azzurro - Sempre nell'ambito degli stessi controlli, due componenti del gruppo squadra, risultati positivi (cinque, ndr) nella scorsa settimana, sono invece ora negativi al tampone. La Gevi Napoli Basket ha già programmato, per i prossimi giorni, un ulteriore giro di tamponi di controllo per il gruppo squadra". Sono ora sette, quindi, i positivi al covid tra i tesserati della società partenopea. Anche la gara con Cremona è a rischio rinvio.