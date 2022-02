Verso Napoli-Inter: riecco Anguissa, attesa Koulibaly "Maradona" sold-out, polverizzati i 27mila biglietti a disposizione (capienza al 50 per cento)

Il Napoli accelera verso la sfida con l'Inter. Nella giornata di ieri Luciano Spalletti ha ritrovato Adam Ounas, tornato in gruppo per l'intera seduta a Castel Volturno con Axel Tuanzebe ancora limitato al lavoro in palestra. Nelle scorse ore Frank Anguissa è rientrato a Napoli. Il camerunense potrebbe ripresentarsi subito nel quartier generale, ma sono ovviamente ore di riposo per l'ex Fulham, che ha chiuso la Coppa d'Africa al terzo posto con la sua Nazionale.

Più semplice il ritorno in gruppo di Anguissa nella giornata di domani, quando Kalidou Koulibaly raggiungerà Capodichino. Il senegalese, vincente in Coppa d'Africa, potrebbe tornare a disposizione solo venerdì, alla vigilia di Napoli-Inter, in programma sabato alle 18. Da una parte la possibilità di convocare, ma soprattutto schierare due leader tra difesa e centrocampo, dall'altra l'idea di confermare gli elementi che hanno offerto garanzie nel rilancio in classifica operato a gennaio. Ecco il dilemma per Spalletti nella settimana che porta alla sfida Scudetto.

Il Napoli potrà contare sulla spinta del "Maradona", già sold-out: polverizzati i 27mila biglietti a disposizione con l'impianto di Fuorigrotta al cinquanta per cento della capienza. Verso Napoli l'Inter ha perso Alessandro Bastoni per squalifica (due giornate per il post-derby) e infortunio (trauma distorsivo alla caviglia destra rimediato nel quarto di finale di Coppa Italia vinto dai nerazzurri con la Roma). Niente panchina al "Maradona" per Simone Inzaghi, squalificato per un turno.