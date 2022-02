CN Posillipo, Di Martire in azzurro è un premio per tutta la società L'attaccante classe 2000 è pronto per la sfida contro la Slovacchia forte delle sue 30 reti in A1.

Continuano le soddisfazioni in casa Posillipo. La squadra di Brancaccio sta disputando un buon campionato e ha messo in mostra anche qualche talento che ha attirato l’attenzione del Commissario Tecnico del Settebello Sandro Campagna. La squadra partenopea è da sempre un bacino a cui attingere molto importante per la Nazionale.

Negli ultimi mesi a guadagnarsi un posto in azzurro è stato Massimo di Martire, attaccante classe 2000 che in azzurro ha convinto nelle sue prime uscite. Una soddisfazione sia per lui che per il Posillipo che lo vedrà partire per il mini collegiale in programma a Trieste dal 13 al 16 febbraio con la sfida martedì 15 contro la Slovacchia, valida per il secondo turno della World League. Una grande soddisfazione anche per la società che sta lavorando bene con i giovani.

Il Settebello deve vincere per approdare alle fasi finali europee e si affiderà anche a Di Martire che, in questa stagione, con la palla tra le mani, ha dimostrato di essere una garanzia. In serie A1 è terzo nella classifica marcatori con 30 reti messe a segno. Numeri che hanno convinto Campagna che dopo averlo già visto all’opera nel mese di dicembre lo ha confermato per la trasferta in Serbia e ora lo getterà nella mischia contro la Slovacchia.

Va ricordato che nel 2022 alla fine un Mondiale ci sarà. Dopo lo spostamento al 2023 di quello in programma in Giappone, la FIN ha assegnato la competizione alla città di Budapest. Di Martire sogna di prendere parte a quella competizione e poi anche agli Europei in Croazia per vivere in azzurro l’estate più bella della sua vita.