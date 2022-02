Scherma, Cuomo impegnato nella prova di spada di Coppa del Mondo a Sochi Il napoletano gareggerà nell'individuale che scatta venerdì con i gironi di qualificazione.

La spada italiana è pronta a tornare in pedana in Coppa del Mondo. Da venerdì a domenica le squadre maschili e femminili saranno rispettivamente impegnate a Sochi e Barcellona. Nella località russa, che nel 2014 ospitò i Giochi Olimpici invernali, ci sarà anche il campano Valerio Cuomo. Per il ragazzo che difende i colori delle Fiamme Oro la stagione è iniziata abbastanza bene e nell’ultima tappa, quella di Doha, ha fatto vedere buone cose qualificandosi senza problemi al tabellone dei migliori 64. In terra russa proverà a migliorare ancora ma non sarà facile.

Insieme a lui il Commissario Tecnico Dario Chiadò ha convocato anche Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, Gabriele Cimini, Gianpaolo Buzzacchino, Davide Di Veroli, Luca Diliberto, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Matteo Tagliariol, Andrea Vallosio e Federico Vismara. Domenica ci sarà anche la gara a squadre a cui Cuomo assisterà da spettatore perché il quartetto sarà formato da Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli e Federico Vismara. La squadra maschile sarà seguita da Alessandro Bossalini, Enrico Di Ciolo e Alfredo Rota. Con loro anche il medico Chiara Lodoli.

Assente il Commissario Tecnico Dario Chiadò che sarà con la squadra femminile a Barcellona dove saliranno in pedana Federica Isola, Rossella Fiamingo, Alessandra Bozza, Alice Clerici, Beatrice Cagnin, Marta Ferrari, Nicol Foietta, Roberta Marzani, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi, Eleonora De Marchi. Invece nella prova a squadre gareggeranno Federica Isola, Roberta Marzani, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio.