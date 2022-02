Napoli, il ritorno di Lozano: sarà rivalutato dallo staff medico azzurro Attesa per il rientro di Anguissa e Koulibaly, che saranno a disposizione per la gara con l'Inter

Prosegue la preparazione del Napoli verso la sfida con l'Inter. Torello, partita a campo ridotto, forza, tecnica e tattica: pieno lavoro per il gruppo azzurro, privo di Axel Tuanzebe, che anche nella sessione del mercoledì ha svolto la seduta in palestra.

La novità di giornata è rappresentata dal ritorno di Hirving Lozano a Napoli. Il messicano è rientrato con la lussazione alla spalla destra, rimediata in nazionale. Nei prossimi giorni El Chucky si sottoporrà ad esami strumentali. Le condizioni dell'esterno offensivo saranno valutate dallo staff medico partenopeo, che definirà il piano recupero. Si punta a evitare l'operazione, che può consentire l'accelerazione.

Nel frattempo, è tutto pronto per il rientro in gruppo di Frank Anguissa e Kalidou Koulibaly. Il camerunense e il senegalese sono stati protagonisti in Coppa d'Africa. Il difensore centrale ha vissuto ore di festa nel suo Paese, che ha celebrato la prima vittoria nel torneo continentale. I due azzurri torneranno a disposizione di Spalletti per la gara con l'Inter, ma toccherà al tecnico decidere sull'impiego o meno dei rientranti anche perché l'assetto tecnico-tattico ha retto nel percorso di rilancio in campionato, avvenuto dalle prime sfide di gennaio.