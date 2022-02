Napoli - Inter, la vigilia. Politano: "Gara decisiva, siamo pronti" L'attaccante si prepara a una sfida dal sapore speciale. Un ballottaggio da risolvere

Scatta il conto alla rovescia per Napoli – Inter, la partita che può valere una stagione. Spalletti ha riabbracciato Koulibaly e Anguissa, che hanno fatto rientro dalla Coppa d'Africa. Salvo colpi di scena il difensore, fresco di vittoria del titolo continentale e accolto all'aeroporto di Napoli Capodichino dallo straripante entusiasmo dei tifosi senegalesi trapiantati nel capoluogo campano, sarà gettato subito nella mischia dal primo minuto. Aperto, invece, il ballottaggio tra il centrocampista camerunense e Lobotka. Quella contro i nerazzurri sarà una sfida dal sapore speciale per Politano, tra gli ex di turno: “Dobbiamo essere lucidi e cattivi. Ci aspetta gara importante, decisiva, contro la capolista” ha dichiarato l'attaccante in collegamento con Radio Kiss Kiss. “Parliamo di scudetto nello spogliatoio? Ci abbiamo sempre creduto, sappiamo di essere una squadra forte, il campionato dice che siamo lì e sabato ci giocheremo una bella fetta di campionato. Pensiamo a noi stessi, se battiamo l'Inter ci sarebbe ancora più entusiasmo, che ci aiuterebbe per le prossime gare. Questo è un mese molto impegnativo” ha aggiunto Politano, che non ha lesinato parole d'elogio per Spalletti: “La sua mano si vede anche in campo, l'anno scorso Gattuso ha fatto un grandissimo lavoro e quest'anno, nonostante le difficoltà, il mister ha saputo tirare fuori il meglio da ognuno di noi”.