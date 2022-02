Napoli City Half Marathon, il grande nome al via è Yeman Crippa Il bronzo agli Europei del 2018 nei 10.000 gareggerà a Napoli il 27 febbraio

Sarà Napoli ad ospitare uno dei grandi nomi dell’atletica italiana nella sua seconda esperienza sulla distanza della mezza maratona. Yeman Crippa ha scelto la Napoli City Half Marathon, che andrà in scena il prossimo 27 febbraio, per gareggiare su una distanza a cui strizza l’occhio per il futuro.

Il pluriprimatista italiano ha scelto di cimentarsi su strada per iniziare un 2022 che sarà ricco di appuntamenti con i Mondiali di Eugene negli Stati Uniti e gli Europei di Monaco di Baviera in Germania tra luglio e agosto.

Crippa gareggerà poco dopo il rientro dallo stage federale in Kenya durato sei settimane ai 2.400 metri di Iten nella Rift Valley. Crippa, che nel 2018 vinse il bronzo agli Europei di Berlino nei 10.000 metri, è reduce da un 2021 dove non ha brillato. Alle Olimpiadi ha deluso soprattutto le proprie attese con un undicesimo posto nei 10.000 e l’eliminazione in batteria nella mezza distanza.

Per la bella competizione partenopea Crippa è un grande colpo così come per tutti gli appassionati che potranno vedere correre uno dei migliori fondisti italiani.