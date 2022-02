Basket: casi covid, salta anche Cremona-Napoli Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita

Il numero di positivi al covid-19 all'interno del gruppo squadra della Gevi Napoli determina il rinvio del match tra gli azzurri e la Vanoli Cremona. "Preso atto che la società Gevi Napoli ha documentato la sussistenza di un numero di atleti positivi superiore al 35 per cento rispetto a quelli inseriti nella lista del gruppo atleti - si legge nella nota della LegaBasket Serie A - visto il disposto dell’art. 76.1.1 delle disposizioni organizzative annuali 2021/22 FIP, tutto ciò considerato dispone il rinvio della partita medesima. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita".

Napoli ha già saltato la precedente gara in calendario, quella contro l'Umana Reyer Venezia. "Rinviata a data da destinatari la sfida con Napoli a causa delle positività riscontrate nel gruppo squadra avversario. - ha aggiunto la Vanoli Cremona sui canali ufficiali social - La biglietteria, pertanto, non aprirà nel pomeriggio". Attesa, quindi, per la riprogrammazione del match nel calendario delle due squadre.