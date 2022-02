Italrugby, per Fusco prima panchina al Sei Nazioni col sogno dell'esordio Si gioca domenica alle 16:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Il napoletano inizia

Per Alessandro Fusco sarà la prima volta. Dopo aver esordito nell’Autumn Nations Cup a novembre si appresta a vivere da vicino l’esperienza del Sei Nazioni, la competizione più bella e attesa. In Francia non era andato in panchina, all’Olimpico contro l’Inghilterra invece ci sarà. Alle 16:00 di domenica il calcio d’inizio di un match in cui l’Italia, almeno sulla carta, non ha speranze di vincere. Del resto la squadra di Jones è l’unica che da quando gli azzurri fanno parte del torneo non hanno mai battuto.

Rispetto alla partita di Parigi contro la Francia, dove l’Italrugby ha giocato un’ottima prima frazione di gioco, Kieran Crowley si presenterà con tre cambi. "La partita contro la Francia ci ha dato indicazioni sul nostro lavoro svolto fino ad ora” ha spiegato il Commissario Tecnico quando ha rivelato il XV iniziale. “In settimana il focus è stato posto su determinate azioni: con l'atteggiamento giusto e maggiore precisione abbiamo la possibilità di proseguire nel nostro percorso di crescita".

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 31 caps)

14 Federico MORI (Bordeaux, 11 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 9 caps)

12 Marco ZANON (Benetton Rugby, 8 caps)

11 Montanna IOANE (Benetton Rugby, 10 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 14 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 10 caps)

8 Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 1 cap)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 11 caps) – capitano

6 Braam STEYN (Benetton Rugby, 46 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 26 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 16 caps)

3 Pietro CECCARELLI (Brive, 17 caps)

2 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 9 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 16 caps)

A disposizione:

16 Epalahame FAIVA (Benetton Rugby, 2 caps)

17 Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 12 caps)

18 Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 22 caps)

19 David SISI (Zebre Parma, 18 caps)

20 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 37 caps)

21 Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 2 caps)

22 Alessandro FUSCO (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, 2 caps)

23 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 1 cap)