Scherma, CDM spada: a Sochi il campano Cuomo strappa la qualificazione Saranno sette gli azzurri in pedana nel tabellone dei migliori 64.

Valerio Cuomo strappa ancora una volta un pass per il tabellone principale. Nella tappa di Coppa del Mondo a Sochi, in Russia, oggi sono andate in scena i gironi di qualificazione col napoletano che ha centrato il primo obiettivo.

Dopo le difficoltà nel girone chiuso con tre successi e altrettante sconfitte, nelle sfide ad eliminazione diretta il napoletano ha fatto fuori prima il sudafricano Tychler per 15-6, poi il kazako Sertay per 15-9 nell’incontro decisivo. Cuomo nella giornata di sabato esordirà nel tabellone dei migliori 64 sfidando il marocchino Houssam El Kord.

Saranno in totale sette gli azzurri al primo turno, oltre al campano si sono qualificati anche Giacomo Paolini, Federico Vismara, Gianpaolo Buzzacchino e Giulio Gaetani che si aggiungono ad Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo che avevano già il pass grazie alla buona posizione che occupano nel ranking internazionale. Invece si è fermato a sorpresa Davide Di Veroli, ko contro il russo Sobolev. Out anche Gabriele Cimini, Andrea Vallosio e Luca Diliberto.

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE - Sochi (Russia), 11 febbraio 2022



Tabellone preliminare da 64 (domani)

Garozzo (ITA) - Alimzhanov (Kaz)

Santarelli (ITA) - Allegre (Fra)

Vismara (ITA) - Gavalda (Spa)

Cuomo (ITA) - Elkord (Mar)

Gaetani (ITA) - Banyai (Hun)

Paolini (ITA) - Zhulinskiy (Kaz)

Buzzacchino (ITA) - Philippe (Fra)

Tabellone preliminare da 64

Vismara (ITA) b. Beskin (Isr) 15-12

Cuomo (ITA) b. Sertay (Kaz) 15-9

Gaetani (ITA) b. Kim (Kor) 15-8

Ng (Hkg) b. Cimini (ITA) 12-11

Buzzacchino (ITA) b. Loyola (Bel) 11-10

Tabellone preliminare da 128

Furuta (Jpn) b. Vallosio (ITA) 15-14

Cuomo (ITA) b. Tychler (Rsa) 15-6

Sobolev (Rus) b. Di Veroli (ITA) 12-11

Buzzacchino (ITA) b. Matevosov (Ukr) 15-7

Fase a gironi

Gabriele Cimini: 4 vittorie, 2 sconfitte

Gianpaolo Buzzacchino: 3 vittorie, 2 sconfitte

Valerio Cuomo: 3 vittorie, 3 sconfitte

Davide Di Veroli: 4 vittorie, 2 sconfitte

Luca Diliberto: 2 vittorie, 4 sconfitte (eliminato dopo i gironi)

Giulio Gaetani: 4 vittorie, 2 sconfitte

Giacomo Paolini: 5 vittorie, 1 sconfitta (qualificato dopo i gironi)

Andrea Vallosio: 3 vittorie, 3 sconfitte

Federico Vismara: 4 vittorie, 2 sconfitte