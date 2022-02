Latina - Turris, la probabile formazione dei corallini Forfait dell'ultim'ora, Caneo (squalificato): "Dispiace, ma confido nella forza del collettivo"

Al termine della seduta di rifinitura, sostenuta al “Liguori”, sono 20 i calciatori a disposizione del vice allenatore dei corallini, Lorenzo Salvatore (Caneo squalificato) per Latina - Turris, valida per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C in programma domani, sabato 12 febbraio 2022, alle 14,30, allo stadio “Francioni”.

Rientra tra i convocati Finardi, ma è costretto a fermarsi Esempio: proprio nell’ultimo allenamento ha rimediato un infortunio al ginocchio sinistro la cui entità sarà meglio valutata a seguito degli esami cui si sottoporrà nelle prossime ore. Forfait anche per Zanoni, a causa di una lieve indisposizione. Ancora out Varutti, D’Oriano e Lame: nemmeno loro prenderanno parte alla trasferta così come lo squalificato Tascone.

“La squadra si è allenata bene e ancora meglio dopo le ultime due battute d’arresto" – ha dichiarato il tecnico Caneo, che giovedì scorso ha, intanto, deposto come teste, in Corte d’Assise a Cosenza, nel processo sulla morte dell’ex compagno di squadra Bergamini – "Il gruppo è compatto, sa quello che vuole ed ha anche la giusta lucidità per comprendere le difficoltà di certi momenti della stagione. Dispiace per le ultime defezioni, in particolare per l’infortunio di Esempio, proprio mentre stiamo gradualmente recuperando la piena efficienza tecnica e fisica di alcune individualità, che ci permettono indubbiamente di giocare con maggiore qualità. Al contempo, però, conto tanto sul contributo delle alternative che abbiamo in rosa, unito alla forza del collettivo ed alla mentalità acquisita. La gara col Catania testimonia che si aspetta oramai al varco la Turris per batterla, ma ciò è figlio della considerazione che ci siamo meritati sul campo”.

L'elenco dei 20 convocati.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Loreto, Manzi, Sbraga.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Zampa.

Attaccanti: Giannone, Leonetti, Longo, Nocerino, Pavone, Santaniello.

La probabile formazione.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Sbraga, Loreto; Ghislandi, Franco, Bordo, Nunziante; Giannone, Longo, Leonetti. A disp.: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Finardi, Iglio, Zampa, Nocerino, Pavone, Santaniello. All.: Salvatore (squalificato Caneo).