La Turris è in crisi, corallini ko anche a Latina: 3-1 Terza sconfitta consecutiva, gol di Sane, Carletti (rigore) e Barberini. Non basta Nunziante

Terza sconfitta consecutiva per la Turris, travolta a Latina con il finale di 3-1 nella gara valida per la ventiseiesima gioranta del girone C di Serie C. Vantaggio corallino firmato da Sane, raddoppio di Carletti su calcio di rigore, concesso per fallo di Loreto sullo stesso attaccante dei pontini. Nunziante accorcia le distanze, ma nel finale di gara è Barberini a chiudere i conti calando il tris.

Il tabellino.

Latina – Turris 3-1

Marcatori: pt 17' Sane, 23' Carletti (rig.), 34' Nunziante; st 46’ Barberini.

Latina (3-5-2): Cardinali; Carissoni, Esposito (27' st Celli), Giorgini; Ercolano (8' st Teraschi), Di Livio (31' st Barberini), Amadio, Tessiore, Sarzi (27' st De Santis); Sane, Carletti (31' st Jefferson). A disp: Ciammaruconi, Tonti, Palermo, Atiagli, D'Aloia, Andrade, Rossi. All: Di Donato.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Sbraga, Loreto; Ghislandi, Bordo, Franco (13'st Santaniello), Finardi (13'st Giannone); Pavone (30'st Nocerino), Leonetti (11'pt Zampa), Nunziante. A disp: Abagnale, Colantuno, Di Nunzio, Iglio. All: Salvatore (Caneo squalificato).

Arbitro: Maggio della sezione Lodi. Assistenti: Marchetti della sezione di Trento e Agostino della sezione di Cinisello Balsamo. Quarto Ufficiale: Gregoris della sezione di Pescara.

Note: Ammoniti: Loreto, Carissoni.