PSA ko a Molfetta (81-64), coach Origlio: "Non c'è stata partita" Il tecnico di Sant'Antimo: "Non mi aspettavo una prestazione di questo genere"

La Pavimaro Molfetta domina contro la Geko PSA Sant'Antimo. Finale di 81-64 per il dominio dei pugliesi sulla Partenope di coach Agostino Origlio. "Il risultato è chiaro, non c’è stata partita. - ha affermato il tecnico della PSA nel post-gara - C'è molto rammarico da parte mia perché non mi aspettavo una prestazione di questo genere, oggi non avevamo la giusta concentrazione e non siamo stati all’altezza di questa partita. Diciamo che dopo un periodo davvero nero una partita così poteva anche capitare , alla fine è mancata la qualità, non l’impegno. L’importante ora è capire gli errori commessi e rimediare, come abbiamo sempre detto e fatto, ripartiremo dal lavoro in palestra per rifarci della partitaccia di questa sera”.

Serie B - Girone D

Diciannovesima Giornata

Pavimaro Molfetta - Geko PSA Sant’Antimo 81-64

Parziali: 22-16, 19-15, 20-18, 20-15

Molfetta: Infante 27 (12/18, 0/0), Scali 25 (7/9, 2/4), Bini 16 (1/4, 3/4), Agostini 6 (0/2, 2/3), Mentonelli 5 (0/0, 1/3), Villa 2 (0/2, 0/3), Epifani (0/3, 0/1), Kodra, Mezzina, Sasso, Caniglia.

Sant’Antimo: Coviello 17 (4/9, 0/3), Maggio 13 (2/5, 2/8), Cena 13 (5/12, 0/3), Cantone 7 (2/6, 1/3), Buono 7 (3/5, 0/3), Anaekwe 5 (2/2, 0/0), Ratkovic 2 (1/1, 0/1), Puca (0/0, 0/1), Battaglia, Ochoa, Sabatino.