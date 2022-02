Volley, B1: la Luvo Barattoli Arzano ospita la Forex Olimpia San Salvatore Il derby campano è una sfida attesissima ed importante per le zone alte della classifica.

Ritorna la pallavolo al palazzetto Rea di Arzano. Per la ripresa delle attività, dopo la lunga sosta, il calendario prevede il derby con l'Olimpia San Salvatore Telesino. “La gara giusta per ritrovare il contatto con il nostro pubblico, non vediamo l’ora di scendere in campo” scalpita la palleggiatrice Ilaria Michelini.

La squadra arzanese ha trascorso una settimana di lavoro per prepararsi nel migliore dei modi a questo incontro che arriva subito dopo la trasferta in casa della capolista Messina. Una gara, quella in terra siciliana, utile per rimettersi in moto dopo il lungo stop prendendo confidenza col parquet proprio per riprendere quel ritmo che aveva portato la squadra di coach Piscopo alla soglia della zona playoff.

“In squadra abbiamo tutte la stessa mentalità -spiega Ilaria Michelini- ovvero quella di scendere in campo per dare il massimo. Sappiamo che questa è una gara che fa da crocevia per cui il nostro pensiero è quello di vincere per restare aggrappata alla parte alta della classifica”.

La sfida di questo pomeriggio è di quelle da non perdere, il palazzetto si prepara ad accogliere i sostenitori e si prevede un incontro intenso, da affrontare con il massimo della concentrazione.

La squadra sannita, attrezzata per ben figurare in questo suo primo campionato di serie B1, non è scesa ancora in campo. La settimana scorsa ha rinviato l’impegno previsto in casa del Cuore di Mamma Cutrofiano.

“Delle nostre avversarie abbiamo potuto studiare ben poco. Non giocano da molto tempo per cui gli unici ricordi sono quelli relativi alla gara in casa loro. Ripartiamo dal 3-2 dell’andata, maturato dopo che avevamo accumulato un doppio vantaggio. Una gara che ci insegna che dobbiamo restare unite e concentrate fino a quando non cade a terra l’ultima palla dell’incontro”.