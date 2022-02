Volley, B1: la Luvo Barattoli Arzano si prende il derby campano Telesine battute 3-1, la squadra di Piscopo rilancia le proprie ambizioni d'alta classifica.

Sorride la Luvo Barattoli Arzano. La vittoria nel derby contro il San Salvatore Telesino cancella il lungo grigiore dovuto alla lunghissima sosta pandemica e rilancia le ambizioni di classifica della formazione di coach Antonio Piscopo. “Sono state eccezionali questa sera le ragazze” commenta a fine gara soddisfatto. “Hanno lavorato bene per tutta la settimana e quello che abbiamo visto in campo le ripaga di tutti i sacrifici”.

Tre punti d’oro, importanti per guardare avanti con fiducia e ritrovato ottimismo. Una gara in crescendo. Su tutte spicca la centrale Francesca Passante che chiude la serata con 18 punti all’attivo: “Francesca è una ragazza di Arzano ed è il capitano della squadra” continua coach Piscopo che aggiunge: “ci teneva a fare bella figura davanti al suo pubblico e a dare il massimo apporto alle compagne e ci è riuscita. Complimenti a lei e a tutto il gruppo”.

Il primo set è a senso unico in favore della Luvo Barattoli Arzano. Il tempo di concedere un paio di giocate alle rivali e poi arrivano subito costanza e concentrazione. In avvio la squadra di coach Antonio Piscopo mette a segno il break che condizionerà l’intero parziale.

Servite da Ilaria Michelini si fanno valere Palmese (4 punti) e Passante (6). Più delle altre andranno a bersaglio nella prima frazione dell’incontro. Il tecnico ospite Francesco Eliseo è costretto a giocarsi entrambi i time-out abbastanza presto. Arzano amministra e arriva ben organizzato fino al 22-17. Basta spingere sull’acceleratore e arriva anche la prima palla set grazie ad un errore di Federica Matrullo che manda in rete il pallone. Chiude un muro di Jazmin Suero De Leon 25-18 in 23’.

L’unico peccato veniale arriva nel secondo set. Andamento equilibrato (9-9) fino a quando la Forex inizia ad accumulare qualche punto di vantaggio, costringendo l’Arzano ad inseguire (16-20). Su questo risultato coach Piscopo blocca il tempo prima che la situazione diventi ancor più calda.

Il time-out fa bene alla Luvo Barattoli che mette a segno una striscia importante (5-0) fissando il punteggio sul 21 pari. Una rincorsa che costa in lucidità alle padrone di casa che diventano ingenue e commettono errori fatali che costano il set. Terzo set di nuovo a senso unico. La Luvo Barattoli non sbaglia più e fila diritto per la sua strada. Passante continua la sua collezione personale di punti andando a bersaglio per 9 volte.

Acquisito il primo vantaggio sul punteggio di 8-4, la squadra di casa amministra e si presenta da sola sotto lo striscione del traguardo. Finisce 25-15. Nel quarto set San Salvatore Telesino non c’è più in campo. Lo si nota fin dal filotto iniziale a cura di Marianna De Siano che porta subito il punteggio sul 4-0.

Dopo il time-out arriva il tentativo di reazione delle ospiti che rosicchiano qualche punticino 11-6 prima di alzare bandiera bianca ed arrendersi con ben 15 punti di scarto: 25-10.

LUVO BARATTOLI ARZANO 3

FOREX SAN SALVATORE TELESINO 1

(25-18; 22-25; 25-15; 25-10)

Luvo Barattoli Arzano: De Siano 13, Piscopo V. (L), Passante 18, Aquino 9, Suero 11, Michelini 6, Palmese 12. Non entrate: Mautone, Rinaldi, Dello Iacono, Fusco, Putignano. All. Piscopo

Forex San Salvatore Telesino: Moretti (L), Del Vaglio 1, Biscardi L. 13, Matrullo 9, Cassone 11, Sanguigni 11, Labianca 7, Biscardi G.. Non entrate: Fuoco, De Angelis, Romano, Lamparelli. All. Eliseo

Arbitri: Martina Scavelli di Catanzaro e Raffaella Ayroldi di Lamezia.

Note. Durata set: 23’; 27’; 22’; 17’. Battute sbagliate Arzano: 6; Battute punto Arzano: 12; Muri Arzano: 15. Battute sbagliate San Salvatore: 5; Battute punto San Salvatore: 5, Muri punto San Salvatore:2. Spettatori 200.