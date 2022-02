Il derby è della PSA. Sant'Antimo batte Pozzuoli 79-66 Maggio decisivo con 32 punti: "In casa ci trasformiamo, ma dobbiamo produrre anche in trasferta"

La Geko PSA Sant'Antimo fa suo il derby, supera la Virtus Bava Pozzuoli tra le mura amiche confermando l'imbattibilità casalinga. Risultato di 79-66 e vittoria per i ragazzi di coach Agostino Origlio. "Era importante per noi metterci alle spalle la brutta prestazione di Molfetta, e riscattare anche la gara dell’andata, dove non eravamo stati all’altezza della situazione. - ha spiegato il tecnico della PSA - Sono contento per questa vittoria, per l’autorità con cui l’abbiamo conquistata". "In casa ci trasformiamo, per crescere dobbiamo riuscire a produrre questo gioco e soprattutto queste percentuali anche in trasferta. - ha aggiunto Roberto Maggio, autore di 32 punti nel derby - La mia partita? Ringrazio tutti, soprattutto il coach che mi concede qualche eccesso".

Serie B - Girone D

Ventesima Giornata

Geko PSA Sant’Antimo - Bava Pozzuoli 79-66

Parziali: 25-19, 19-16, 18-16, 17-15

Sant’Antimo: Maggio 32 (1/2, 7/9), Cena 22 (4/10, 3/3), Coviello 8 (1/5, 2/6), Buono 7 (2/3, 1/4), Cantone 4 (2/6, 0/3), Anaekwe 4 (2/5, 0/0), Verazzo 2 (1/2, 0/3), Battaglia (0/1, 0/1), Puca, Ochoa.

Pozzuoli: Gallo 17 (8/12, 0/3), Mehmedoviq 10 (2/7, 0/0), Murabito 9 (3/8, 1/4), Gaye 8 (3/5, 0/2), Thiam 8 (4/6, 0/0), Caresta 6 (0/1, 2/4), Potì 4 (2/4, 0/2), Cagnacci 4 (2/2, 0/2), Sequani (0/0, 0/1), Longobardi.