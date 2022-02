Juve Stabia, Todaro: "Sorprende l'involuzione, siamo legati ai risultati" Il direttore generale: "Ci auguriamo che sia un momento e che siano degli episodi"

Il direttore generale della Juve Stabia, Vincenzo Todaro, si è espresso sul momento del club di Castellammare, in crisi di risultati e con il tecnico, Stefano Sottili, che appare in bilico verso la sfida casalinga con la Vibonese: "Novellino ha avuto un periodo lungo, nato con il ritiro estivo, importante per determinare le sue idee di gioco. Sottili ha avuto un discreto inizio, che ci faceva ben sperare per un prosieguo sereno di stagione e per il raggiungimento degli obiettivi minimi stagionali. Vedremo cosa succederà da qua a qualche giorno. - ha spiegato il dg delle vespe - Abbiamo fiducia nel lavoro di mister Sottili, lavoratore, persona perbene. Non riusciamo a comprendere i motivi di questa involuzione della squadra alla ripresa. Speriamo di venirne fuori".

Il futuro - "Le scelte del tecnico sono dettate dal lavoro quotidiano che fa con i tesserati. Sono sue convinzioni e le scelte sono del tecnico con oneri e onori. Hanno portato prima a un risultato, in questa seconda parte un po' meno. Ci auguriamo che sia un momento e che siano degli episodi. Speriamo che riprenda una marcia serena. Siamo tutti legati ai risultati, anche il tecnico. La fiducia c'è per quanto ci hanno fatto vedere".