Turris, riscatto d'obbligo. Al "Liguori" c'è la sfida con il Foggia Caneo deve rinunciare a due squalificati e due acciaccati: la probabile formazione dei corallini

Riscatto cercasi. La Turris va a caccia del ritorno al successo dopo cinque sconfitte consecutive. Al “Liguori”, con calcio d'inizio alle 21, la sfida con il Foggia, valida per la ventiduesima giornata del girone C di Serie C.

In vista del recupero della terza giornata di ritorno Caneo dovrà fare a meno degli squalificati Longo e Manzi e all'acciaccato Finardi, alle prese con noie muscolari. Ancora indisponibile, inoltre, Esempio, che continua a seguire il percorso riabilitativo definito dallo staff medico in seguito all’infortunio al ginocchio sinistro. Rientra, invece, Di Nunzio, che ha scontato il turno di stop che gli è stato convocato dal giudice sportivo. Prima convocazione stagionale in gara ufficiale per Lame.

L'elenco dei 22 convocati.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Lame, Loreto, Varutti, Sbraga, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Nocerino, Pavone, Santaniello.

La probabile formazione.

Turris (3-4-3): Perina; Zampa, Sbraga, Zanoni; Ghislandi, Franco, Tascone, Loreto; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disp.: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Lame, Varutti, Bordo, Iglio, Nunziante, D’Oriano, Nocerino, Pavone. All.: Caneo.