Campobasso - Turris, la probabile formazione dei corallini Due indisponibili ed altrettanti squalificati per Caneo, che ritrova Manzi

All’esito della seduta di rifinitura, sostenuta dal gruppo corallino allo stadio “Liguori”, sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Bruno Caneo per Campobasso - Turris, valida per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, sabato 26 febbraio 2022, con calcio d'inizio alle 14,30.

Non recupera Finardi, che sta curando un leggero stiramento al flessore della coscia sinistra, indisponibile al pari di Esempio e degli squalificati Longo e Ghislandi. In difesa, invece, rientra Manzi dopo aver scontato i due turni di stop comminatigli dal Giudice Sportivo. Nuovamente aggregati alla prima squadra i classe 2004 Nocerino e Primicile.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Lame, Loreto, Manzi, Sbraga, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Franco, Iglio, Nunziante, Primicile, Tascone, Zampa.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Nocerino, Pavone, Santaniello.

La probabile formazione.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Zanoni; Nunziante, Franco, Bordo, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disp.: Abagnale, Colantuono, Lame, Loreto, Sbraga, Iglio, Primicile, Tascone, Zampa, D’Oriano, Nocerino, Pavone. All.: Caneo.