Luvo Barattoli Arzano, lunga trasferta in casa dell’Hub Ambiente Team Catania Dopo la vittoria nel derby campano, Suero e compagne sono chiamate a fare ancora bottino pieno.

Prosegue il saliscendi dalla Sicilia della Luvo Barattoli Arzano. Dopo la convincente vittoria nel derby con l'Olimpia San Salvatore Telesino, il calendario mette di fronte l'Hub Ambiente Team di Catania. La terza gara, dopo il lungo stop, deve confermare quanto di buono fatto vedere pochi giorni fa davanti al pubblico di casa.

"Ogni gara ha le sue difficoltà. Anche questa in casa del Catania nasconde numerose insidie. Non sarà sicuramente facile, considerata la posizione di classifica della squadra di casa che sicuramente vorrà cominciare a fare punti" spiega la centrale della Luvo Barattoli Arzano Jazmin Suero De Leon durante il lungo viaggio verso la coda dello Stivale.

“La gara arriva al termine di una faticosa settimana di allenamento: "Abbiamo lavorato bene in vista di questo incontro -prosegue- ci teniamo a fare bella figura in tutti i palazzetti nei quali siamo chiamate a giocare”.

“Siamo pronte a fare la nostra gara con grinta e concentrazione e cercheremo di conquistare tre punti importanti per continuare a restare nella zona più interessante della classifica" conclude Jazmin Suero De Leon.

Si gioca domani (sabato 26 febbraio 2022) alle ore 16 al PalAbramo in Piazza Spedini a Catania. La Luvo Barattoli Arzano occupa la quinta posizione in classifica con 24 punti all'attivo. Sicuramente molto diversa la posizione dell'Hub Ambiente Catania penultima in classifica con solo 3 punti all'attivo, quelli conquistati ai danni del Cuore di Mamma che chiude a quota zero punti.