Tiro a Volo, Trinchese in gara in Oman nella specialità dello Skeet Il ragazzo di Cicciano è atterrato stamattina in Omen con la Nazionale italiana.

Il lungo viaggio verso l’Oman della Nazionale italiana di Trap e Skeet è terminato questa mattina. La prossima settimana gli azzurri prenderanno parte alla competizione internazionale organizzata dalla Federazione Italiana Tiro a Volo e dalla Federazione di Tiro omanita per cementare l’amicizia sportiva tra i due paesi e per rilanciare la nostra disciplina nella penisola araba. Presente anche il campano Aniello Trinchese, che gareggerà nello Skeet. La delegazione azzurra è guidata direttamente dal Presidente Luciano Rossi, principale ispiratore dell’evento. “La Fitav è da sempre in prima linea per garantire lo sviluppo dello sport in tutto il mondo e questa competizione è il risultato di un lungo lavoro che mi ha visto impegnato in prima persona per sostenere il rilancio del Tiro a Volo e di tutte le specialità del Tiro in questo Paese. L’accordo siglato con la Federazione Omanita prevede uno scambio di ospitalità in eventi internazionali organizzati nei due Paesi”. Con il Presidente Rossi sono partiti per l’Oman anche il Consigliere Nazionale Fiorenzo De Rosa ed il Tecnico Marco Conti. Si tratta di una gara importante anche per ritornare a sparare dopo la lunga pausa invernale. Gli azzurri saliranno in pedana già domani per i primi allenamenti. La squadra della Fossa Olimpica sarà composta da Isabella Cristiani (Marina Militare), Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre), Gaia Ragazzini (Carabinieri), Luca Miotto (Carabinieri), Teo Petroni (Marina Militare) e Simone Lorenzo Prosperi (Fiamme Oro) che gareggeranno sotto la guida del Commissario Tecnico Rodolfo Viganò (Carabinieri). Nello Skeet, invece, oltre al campano saranno sotto la guida del CT Andrea Filippetti Sara Bongini (Fiamme Oro), Chiara Di Marziantonio (Esercito), Simona Scocchetti (Esercito), Emanuele Fuso (Esercito) e Valerio Palmucci (Fiamme Oro).

Dopo due giorni di allenamenti liberi per prendere confidenza con le pedane, lunedì 28 febbraio le pedane di Muscat ospiteranno gli allenamenti ufficiali. La competizione prenderà il via martedì 1° marzo con i primi 75 lanci per tutti e proseguirà mercoledì 2 marzo con altri 50 lanci e le finali individuali. Giovedì 3 marzo toccherà alla gara del Mixed team che concluderà questa competizione amichevole.