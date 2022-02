Verso Ragusa-Sant'Antimo, Di Donato: "Banco di prova" Il gm della PSA: "È una partita di regular season ma ha tutti i contenuti del match di playoff"

"È un banco di prova importante per noi". Così il general manager della PSA Sant'Antimo, Vittorio Di Donato, ha presentato della Partenope a Ragusa per affrontare la Virtus Kleb. Coach Origlio può puntare su Verrazzo, ma non su Ochoa, ancora out per infortunio. L'impiego di Battaglia sarà deciso a poche ore dalla sfida. "È una partita di regular season ma ha tutti i contenuti del match di playoff, e ci dirà molto di noi, di come stiamo e delle nostre possibilità”.

Un esame nel campionato - "Abbiamo già dimostrato di avere una nostra identità in casa, dobbiamo fare un ulteriore salto di qualità fuori e Ragusa è un campo tosto. - ha aggiunto il gm della PSA - E sono tostissimi anche loro, tra le squadre viste al PalaEdilgen sono quelli che mi hanno fatto l’impressione migliore, sono ben allenati ed hanno il giusto mix di esperienza e talento".