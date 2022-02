Campobasso - Turris dura solo un tempo, poi vince la neve: si ripartirà dall'1-2 Gol di Leonetti, pari di Liguori su rigore, rete di Tascone prima del rinvio forzato

Tre gol prima della sospensione anticipata a causa della tempesta di neve: Campobasso – Turris ripartirà dall'1-2 su cui si è concluso il primo tempo allo stadio “Romagnoli”. Prima della sospensione, decisa dall'arbitro Angelucci della sezione di Foligno, i corallini erano passati in vantaggio con un gol di Leonetti. Poi, tocco di braccio di Varutti sugli sviluppi di un corner e rigore trasformato da Liguori. Di Tascone, con una gran botta di destro, la rete del momentaneo 1-2. Il 30 marzo 2022 è la data più probabile per i secondi 45 minuti della gara valida per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C.

Il tabellino.

Campobasso – Turris 1-1

Marcatori: pt 6' Leonetti, 27' Liguori (rig.), 37 Tascone.

Campobasso (4-3-3): Raccichini; Sbardella, Menna, Dalmazzi, Pace; Candellori, Bontà, Persia; Liguori, Rossetti, Merkaj. A disp: Coco, Vanzan, Nacci, Ladu, Martino, Di Francesco, Tenkorang, Fabriani, Magri, Bolsius. All: Cudini.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Varutti; Nunziante, Bordo, Tascone, Zanoni; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disp: Abagnale, Colantuono, Loreto, Franco, Sbraga, Zampa, Primicile, Lame, Iglio, D'Oriano, Pavone. All: Caneo.

Arbitro: Angelucci della sezione di Foligno. Assistenti: Torresan della sezione di Bassano del Grappa e Licari della sezione di Marsala. Quarto Ufficiale: Aldi della sezione di Lanciano

Note: Espulso Cudini al 33' pt per proteste. Ammonito Varutti.