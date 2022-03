Volley, B1: c'è il derby campano tra Luvo Barattoli Arzano e Fiamma Torrese Valeria Piscopo: "Pronte e concentrate per giocare bene fino all’ultimo punto".

La marcia della Luvo Barattoli in questo campionato di serie B1 femminile vive un altro momento importante. Tempo di big-match al palazzetto dello sport di Arzano. Domani (sabato 5 marzo 2022) alle ore 16 sul parquet amico la squadra di coach Antonio Piscopo affronta il derby con la Fiamma Torrese.

Una gara così è di quelle da non perdere. Le sfide incrociate fra le due formazioni che rappresentano, (insieme alla Forex di San Salvatore Telesino) la regione Campania nella pallavolo nazionale femminile di serie B1 offrono sempre spettacolo ed emozioni.

Una settimana intensa di preparazione da entrambi i lati. Fra schemi, tattiche e potenziamento per scendere in campo senza perdere mai di vista l’obiettivo finale.

Le ultime ore della vigilia della Luvo Barattoli Arzano sono svelate da Valeria Piscopo: “Rimarcare l’importanza di questa partita è superfluo. Una sfida importante contro avversarie esperte. Con la maggior parte di loro ci conosciamo per cui sappiamo molto bene a quello che andiamo incontro”.

Con alcune mille sfide da avversarie, con altre percorsi comuni indimenticabili: “La Fiamma Torrese ha un organico di tutto rispetto. Per tutte ne cito tre. Ovviamente parto da Nunzia Campolo, abbiamo giocato insieme per tanti anni e conosciamo tutti il suo valore. Poi ci sono Maria Boccia e Marianna Vujko, atlete contro le quali è sempre bello scendere in campo nel nome della pallavolo”.

Momenti nei quali occorre tenere alta la concentrazione: “Siamo una squadra tosta. Volenterosa di giocare bene fino all’ultimo punto, senza mollare mai. Stiamo crescendo partita dopo partita. Da questa sfida ci aspettiamo molto, il massimo per poter restare aggrappate alla parte alta della classifica”.

Come da tradizione consolidata gara in diretta sulla pagina Facebook dell’Arzano Volley. Fischio d’inizio alle ore 16 in punto, arbitri della gara Fabio Paris e Cristopher Binaglia.