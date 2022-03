La Turris soffre ma vince, Leonetti stende la Fidelis Andria: 1-0 Emozioni e occasioni al "Liguori", alla fine la spuntano i corallini ora settimi in solitaria

Suda le proverbiali sette camicie, ma centra il secondo successo casalingo consecutivo: La Turris è ripartita, 1-0 alla Fidelis Andria al termine di un match denso di emozioni, valido per la trentesima giornata del girone C di Serie C. Corallini a un passo dal gol in avvio di gara: Santaniello scatta sul filo del fuorigioco e scavalca Saracco con un pallonetto, il palo gli nega la gioia della rete. Poi, Franco si mette in proprio: palla di poco a lato. Gli ospiti, alla disperata ricerca di punti per cercare di tirarsi fuori in extremis dalla zona playout, si rendono pericolosi con l'ex Paganese Bonavolontà e vanno a una passo dall'urlo liberatorio poco dopo con Di Piazza: Perina è immobile sul tentativo di prima intenzione del centravanti, ma la traiettoria non centra lo specchio della porta. Si va al riposo sul risultato di 0-0.

Si riparte e la Turris sciupa una clamorosa palla-gol: la manovra che smarca Santaniello al tiro è da applausi, ma lo è pure la risposta di Saracco. Sulla respinta, Pavone non trova lo porta, ormai sguarnita, in rovesciata. Gol sbagliato, gol quasi gol subito: Perina disinnesca un rasoterra velenoso di Gaeta sulla destra, Ciotti arriva prima sul pallone di Ghislandi, ma colpisce il palo a due passi dalla porta. I pugliesi sono propositivi e Di Piazza spaventa ancora la Turris: altra conclusione di poco a lato. La legge del contrappasso calcistico stavolta, però, funziona: Leonetti raccoglie una corta respinta della difesa della Fidelis a con precisione chirurgica fa esplodere di felicità il “Liguori”. Finita? Macché. Riggio stacca di testa, fuori di un nulla. Adesso sì, che è finita: la Turris vince 1-0 e consolida il settimo posto.

Il tabellino.

Turris – Fidelis Andria 1-0

Marcatore: st 32' Leonetti.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Zampa; Ghislandi, Tascone, Franco, Nunziante (41' st Finardi); Giannone (19' pt Pavone; 34' st Bordo), Santaniello, Leonetti. A disp: Abagnale, Colantuono, Loreto, Primicile, Zanoni, Lame, Iglio, D'Oriano, Nocerino. All.: Caneo.

Fidelis Andria (4-2-3-1): Saracco; Monterisi, Riggio, Alcibiade, Nunzella; Risolo, Bonavolontà (21' st Urso); Gaeta (16' st Sorrentino), Bubas, Ciotti (34' st Ortisi); Di Piazza. A disp: Vandelli, Donini, Carullo, Legittimo, Bolognese, Messina, De Marino, Leonetti, Bortoletti. All.: Di Bari.

Arbitro: Virgilio della sezione di Trapani. Assistenti: Iacovacci della sezione di Latina e Boggiani della sezione di Monza. Quarto Ufficiale: Grieco della sezione di Ascoli Piceno.

Note: Ammoniti: Risolo, Zampa. Spettatori: 1204, di cui 137 ospiti (inclusa quota abbonati).