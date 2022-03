Cena decisivo nel secondo overtime, Sant'Antimo batte Salerno 90-87 Tripla finale per la vittoria della Partenope contro la Virtus Arechi al PalaEdilgen

La Partenope Sant'Antimo batte la Virtus Arechi Salerno dopo due tempi supplementari. Finale di 90-87 per la PSA contro i blaugrana di coach Giampaolo Di Lorenzo, che hanno subito la rimonta nel corso dei quaranta minuti chiudendo con il ko al PalaEdilgen. "Se partiamo dall’ultima azione siamo ovviamente contenti per come è andata, al termine di un derby caratterizzato da sorpassi e controsorpassi, che poteva decidersi anche prima, in modo diverso. - ha spiegato il coach della Partenope, Agostino Origlio - Bravi i ragazzi che hanno avuto una reazione importante, e bravo Cena nel finale a trovare quel canestro pesantissimo. I giocatori sono stati i protagonisti di questa partita, sono stati bravi a resettare sempre e a crederci fino alla fine".

Serie B - Girone D

Ventiduesima Giornata

Geko PSA Sant'Antimo - Virtus Arechi Salerno 90-87 d2ts

Parziali progressivi: 17-17, 30-37; 54-56, 77-77, 81-81

Sant'Antimo: Maggio 13, Buono 20, Coviello 12, Cena 16, Anaekwe 12; Puca, Cantone 6, Battaglia 11, Verazzo, Ratkovic, Ochoa. All. Origlio

Salerno: Coltro 23, Moffa 11, Mennella 10, Rinaldi 7, Valentini 2; Cimminella 16, Caiazza, Capocotta, Romano 7, Marini 11, Loiq Marie. All. Di Lorenzo

Arbitri: Marzo, Paglialunga