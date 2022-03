Juve Stabia, domenica il derby con la Turris: invito alle scuole calcio "Colorare di gialloblé il settore Tribuna Varano e per vivere una giornata all’insegna dello sport"

Domenica, con calcio d'inizio alle 17.30 al "Romeo Menti" di Castellammare, la Juve Stabia ospiterà la Turris e il club presieduto da Andrea Langella ha invitato le scuole calcio del territorio ad assistere al derby e colorare di gialloblé la tribuna Varano e "per vivere una giornata all’insegna dello sport. - si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla società - Per info è possibile scrivere all’indirizzo mail giovani@ssjuvestabia.it, indicando la società di appartenenza ed un numero di telefono per essere ricontattati. Si ricorda che sarà possibile accedere all’impianto solo ai possessori di green pass rafforzato, rilasciato solo a chi ha effettuato il ciclo vaccinale parziale, o completo. Chi non ne è in possesso non potrà avere accesso allo stadio, anche se ha acquistato il biglietto".