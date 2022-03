Al Bari basta Antenucci al 2' della ripresa: Juve Stabia ko 1-0 Si ferma la striscia positiva delle vespe dopo le due vittorie dal ritorno di Novellino

Il Bari supera la Juve Stabia. Al "San Nicola" risulta decisiva la rete di Antenucci al 2' del secondo tempo. Dopo un primo tempo equilibrato la rete dell'attaccante biancorosso cambia l'inerzia con il controllo dei galletti sempre più lanciati verso la promozione diretta in Serie B. Alla Juve Stabia non basta la prova di forza con i tentativi del finale per stappare il pari in terra pugliese.

Serie C - Girone C

Trentaduesima Giornata

Bari - Juve Stabia 1-0

Marcatori: 2' st Antenucci (B)

Bari (4-3-1-2): Polverino, Celiento (41' st Pucino), Terranova, Gigliotti, Mazzotta, Maita, Maiello, D’Errico (41' st Bianco), Mallamo (31' st Scavone), Antenucci (37' st Paponi), Cheddira (31' st Simeri) A disp.: Plitko, Botta, Lambiase, Misuraca, Rana, Daddario. All. Mignani.

Juve Stabia (4-3-3): Dini; Donati (37' st Peluso), Troest, Caldore, Panico; Altobelli, Davì (12' st Scaccabarozzi), Schiavi; Bentivegna (12' st Della Pietra), Eusepi (27' st Evacuo), Stoppa (37' st Ceccarelli). A disp.: Russo, Tonucci, De Silvestro, Dell'Orfanello, Erradi, Guarracino, Esposito. All. Novellino.

Arbitro: Rutella della sezione di Enna. Assistenti: Basile della sezione di Chieti e Andulajevic della sezione di Messina. Quarto ufficiale: Luongo della sezione di Napoli.

Note. Ammoniti: Mallamo (B), Davì (JS), Caldore (JS), Celiento (B). Angoli: 8-5. Recupero: pt 1', st 4'. Spettatori: 8145 (7715 paganti, 430 abbonati, 78 tifosi ospiti).