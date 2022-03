Sitting Volley: a Nola l’organizzazione della Champions Cup maschile 2022 La prima edizione andrà in scena dal 25 al 27 marzo.

La prima edizione della Champions Cup maschile di sitting volley 2022 si svolgerà in Italia e precisamente nella cittadina di Nola in provincia di Napoli. La massima competizione per club verrà disputata dal 25 al 27 marzo.

Al PalaMerliano, oltre alla squadra di casa che ha vinto il titolo itlaiano, scenderanno in campo i campioni di Germania, Ungheria, Bosnia Herzegovina, Croazia, Turchia e Polonia. Grandi squadre per uno spettacolo da non perdere per i tanti appassionati campani.

Le sette formazioni partecipanti sono state divise in due gironi asimmetrici e le prime due squadre di ciascun raggruppamento accederanno alle semifinali. Successivamente, la manifestazione continuerà con le finali per le medaglie.

Di seguito i gironi e il calendario della manifestazione:

Pool A: Nola Città dei Gigli, Mozdulj, PV Silesia

Pool B: Leverkusen, Karaman, Fantomi , Zagabria

Il calendario

Venerdì 25 marzo



ore 17: Mozdulj (HUN) – PV Silesia (POL)

ore 17.15: Karaman (TUR) – Fantomi (BIH)

ore 19: Leverkusen (GER) – Zagreb (CRO)

ore 19.15: Nola (ITA) – Mozdulj (HUN)

Sabato 26 marzo



ore 9: Karaman (TUR) – Leverkusen (GER)

ore 9.15: Fantomi (BIH)– Zagreb (CRO)

ore 11: PV Silesia (POL) – Nola (ITA)

ore 15: Leverkusen (GER) – Fantomi (BIH)

ore 15.15: Zagreb (CRO) – Karaman (TUR)

Semifinali 1°- 4° posto



ore 19 1a Pool A - 2a Pool B

ore 19.15 1a Pool B - 2a Pool A

Domenica 27 marzo

Finali dalle ore 9 alle ore 13