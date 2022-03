Catanzaro - Turris, la probabile formazione dei corallini Si ferma in extremis uno dei pezzi da novanta dell'attacco di Caneo

Sono 20 i calciatori convocati dal tecnico Bruno Caneo e dal suo staff al termine della seduta di rifinitura sostenuta allo stadio “Liguori” in vista di Catanzaro - Turris, gara valida per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, alle 14,30, allo stadio “Ceravolo”.

Rientrano dalle rispettive squalifiche Longo, Tascone e Zampa, ma è costretto a fermarsi Santaniello (distrazione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra). Ancora out Esempio, Loreto e Lame, a cui si aggiungono gli squalificati Bordo e Pavone.

Selezionato nuovamente dal Commissario Tecnico Alberto Bollini, Ghislandi raggiungerà invece, dopo la gara a Catanzaro, la sede del ritiro della Nazionale Under 20, ad Ascoli Piceno, in preparazione degli ultimi due impegni nel Torneo 8 Nazioni in programma il 24 e 28 marzo, rispettivamente contro Germania e Norvegia.

L'elenco dei 20 convocati.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Manzi, Sbraga, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Nocerino.

La probabile formazione.

Turris (4-4-2): Perina; Manzi, Sbraga, Di Nunzio, Varutti; Ghislandi, Franco, Tascone, Nunziante; Longo, Leonetti. A disp.: Abagnale, Colantuono, Zanoni, Finardi, Iglio, Zampa, D’Oriano, Giannone, Nocerino. All.: Caneo.