Ginnastica: Maresca di bronzo agli anelli in Coppa del Mondo A Il Cairo in Egitto lo stabiese ha concluso al terzo posto dietro a Davtyan e Colak.

Ancora una medaglia per Salvatore Maresca che continua ad essere tra i grandi della ginnastica mondiale nella specialità degli anelli. Il ginnasta stabiese, dopo le due medaglie, sempre di bronzo agli Europei di Basilea in Svizzera e ai Mondiali di Kithakiushu in Giappone del 2021, si è confermato ad alti livelli anche nella prima uscita in Coppa del Mondo della stagione 2022.

A Il Cairo, in Egitto, l’atleta delle Fiamme Oro ha disputato un’altra gara di alto livello col punteggio di 14.633 chiudendo alle spalle dell’armeno Vahagn Davtyan (14.80), e dell’atleta turco Ibrahim Colak (14.70). Per Maresca non è il primo podio in Coppa del Mondo dove era riuscito a conquistare il terzo posto nel 2019 a Koper, il secondo a Varna in Bulgaria e la vittoria a Osijek in Croazia nella magica stagione 2021.

Il ragazzo di Castellammare di Stabia, che a cavallo delle due stagioni ha dovuto risolvere anche qualche problema fisico, sembra sempre più motivato e forte. Il suo vero obiettivo è quello di realizzare il sogno Olimpico, impresa non facile ma che un campione dall’animo nobile e con l’enorme predisposizione al sacrifico come lui può sicuramente agguantare.