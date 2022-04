Ginnastica, Coppa del Mondo: Maresca trionfa a Baku Il ragazzo di Castellammare di Stabia ha sbaragliato la concorrenza nella specialità degli anelli.

Nella giornata di ieri Salvatore Maresca aveva fatto spaventare tutti con uno scherzetto social dove annunciava un infortunio, ma oggi si è preso il palcoscenico mondiale nella finale della tappa di Coppa del Mondo di Baku. Il ragazzo di Castellammare di Stabia ha sbaragliato la concorrenza con un grande esercizio condito da passaggi di spessore assoluto.

A Baku era arrivato con la voglia di fare qualcosa di speciale e ci è riuscito portando a casa la medaglia d’oro. Per lui gara di testa fin dalle qualifiche, poi conclusione con un 14.800 in finale che è un gran punteggio. Secondo il turco Ibrahim Colak (14.766), terzo invece il padrone di casa Nikita Simonov (14.500).

Per Salvatore Maresca è la seconda vittoria in Coppa del Mondo dopo quella ottenuta lo scorso anno nella tappa croata di Osjek. La sua stagione continuerà con due appuntamenti da circoletto rosso: gli Europei in programma ad agosto a Monaco di Baviera in Germania e i Mondiali di Liverpool in Inghilterra nel mese di ottobre.