Luvo Barattoli Arzano: domani pomeriggio in campo contro il Santa Teresa di Riva Palmese: "Siamo cariche per affrontare una delle migliori squadre della serie B1".

Luvo Barattoli Arzano di nuovo in campo. Domani pomeriggio nel palazzetto di casa le ragazze del presidente Raffaele Piscopo affrontano l’Amando Volley di Santa Teresa di Riva. Un big match il cui fischio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 18.30. La stagione arriva al suo rush finale e c’è da lavorare sodo per recuperare il gran numero di gare che le soste forzate dettate dalla pandemia hanno portato verso il rinvio.

La squadra siciliana è fra le meglio attrezzate della categoria. Vanta un roster costituito da atlete di livello qualitativo elevato guidate da un tecnico di grande esperienza come Jimenez. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta maturata nell’ultimo turno di campionato disputato per cui si troveranno di fronte con le stesse motivazioni. L’Arzano è caduto a Palmi, mentre l’Amando Volley al Geodetico di Terrasini con il medesimo punteggio, nella giornata in cui si recuperavano le gare del dodicesimo turno.

“Anche per noi è una partita particolarmente sentita -spiega Nives Palmese- per due motivi. Il primo è che abbiamo voglia di riscatto dopo la sconfitta di domenica pomeriggio a Palmi. E poi perché loro sono fra quelle squadre che reputiamo forti e contro le quali quando si gioca bene vengono fuori gare ad alto livello e spettacolari. E noi ci vogliamo divertire giocando una buona pallavolo”.

La gara di andata è stata la prima del nuovo anno. Si è conclusa con un emozionante tie-break ed è stata fra le gare più belle di questo campionato. Anche questo è un fattore che contribuisce ad accrescere l’attesa per la sfida di domani.

“Il ricordo della gara di andata aggiunge pepe alla mia voglia di scendere in campo. E’ stata una gara che ricordo con piacere, anche se abbiamo perso abbiamo sfoderato una buona prestazione. Dobbiamo dare il massimo per avere un risultato diverso al termine della sfida di domani” conclude Nives Palmese.

Basta leggere la bacheca dell’Amando per comprendere la concentrazione e la voglia di fare bene che accompagnerà Silotto e compagne nella trasferta in terra arzanese. Fra le frecce in più nell’arco di Antonio Piscopo c’è sicuramente il fattore campo, in questa stagione un solo dispiacere fra le mura amiche ma ad opera della capolista Messina, insomma un passo falso perdonabile. La partita avrà inizio alle ore 18.30 e sarà arbitrata da Domenico Vito Cantore e Giuseppe Dimartino, entrambi della sezione provinciale di Bari.