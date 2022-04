Campobasso - Turris, un tempo e tanti gol: finisce 3-3 In archivio il recupero del secondo tempo della ventinovesima giornata del girone C di Serie C

Finisce in parità Campobasso – Turris: 3-3. Recuperato il secondo tempo della gara valida per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C, non disputato lo scorso 26 febbraio a causa delle precipitazioni a carattere nevoso che resero impraticabili il rettangolo di gioco dello stadio “Nuovo Romagnoli”. Si ripartiva dal punteggio di 1-2 per effetto delle reti di Leonetti, Liguori e Tascone. I padroni di casa pareggiano grazie a un gol di Liguori, dopo un colpo di testa mancato da Loreto. Poi Perina non trattiene una conclusione dalla distanza di Persia e attera Liguori, lesto ad avventarsi sulla respinta. Il portiere ipnotizza, però, Rossetti tenendo il risultato sul 2-2. Un bel gol di Pavone riporta avanti i corallini, ma, come accaduto ad Avellino, gli ultimi minuti sono fatali per gli uomini di Caneo. Contatto tra Finardi e Liguori ed è di nuovo massima punizione. Dagli undici metri si presenta Emmausso, Perina intuisce l'angolo di battuta ma non basta a evitare la capitolazione: finisce 3-3.

Il tabellino.

Campobasso – Avellino 3-3

Marcatori: pt 7’ Leonetti, 27’ Liguori, 38’ Tascone; st 13’ Liguori, 34’ Loreto, 49’ Emmausso (rig.)

Campobasso (4-3-3): Zamarion; Sbardella (37' st Merkaj), Menna, Dalmazzi, Pace; Candellori, Nacci (37' st Bontà), Persia; Bolsius (45' st Di Francesco), Rossetti (37' st Emmausso), Liguori. A disp.: Raccichini, Coco, Vanzan, Ladu, Martino, Giunta, Fabriani. All.: Antognozzi (squalificato Cudini) 6.

Turris (3-4-3): Perina 6; Manzi 5.5, Di Nunzio 5.5, Varutti 6; Finardi 6.5, Franco 6 (43' st Bordo ng), Tascone 6, Loreto 7; Giannone 5.5 (39' st Nunziante ng), Leonetti 5.5 (37' st Zampa ng), Pavone 6. A disp.: Abagnale, Esempio, Sbraga, Zanoni, Iglio, D'Oriano. All.: Caneo 6.

Arbitro: Angelucci della sezione di Foligno. Assistenti di linea: Torresan della sezione d Bassano del Grappa e Fratello della sezione di Latina. Quarto Ufficiale: Di Francesco della sezione di Ostia Lido.

Note: gara ripresa al 1’ del secondo tempo, sul risultato di 1-2. Al 20’ st Perina parato un rigore a Rossetti. Espulso: al 33’ pt Cudini per proteste. Ammoniti: Varutti, Tascone, Finardi, Perina per gioco falloso. Angoli: 3-3. Recupero: pt 0’, st 3'.