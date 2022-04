Napoli Basket, ufficiale il rinnovo di Parks fino al 2024 Accordo biennale tra lo statunitense e la società azzurra

Jordan Parks con la Gevi Napoli fino al 2024. È ufficiale il rinnovo del contratto con la società azzurra per lo statunitense, protagonista per la promozione in A e nella stagione in corso, vissuta da leader del gruppo partenopeo, che vuole strappare quanto prima la conferma aritmetica in massima serie. La Gevi è reduce dal ko con la Germani Brescia: finale di 68-70 con la quattordicesima vittoria consecutiva dei lombardi.

"Siamo davvero felici che un campione come Jordan Parks abbia voluto rinnovare e prolungare il suo rapporto con la nostra società. - ha spiegato il presidente del Napoli Basket, Federico Grassi - Parks, giocatore di grandi doti umane e professionali, ha voluto sposare il nostro progetto di crescita costante con l'obiettivo di raggiungere insieme altri prestigiosi traguardi".

La nota ufficiale - "Una scelta fortemente voluta da entrambe le parti che hanno deciso di proseguire insieme lo splendido cammino intrapreso la scorsa stagione. Il giocatore americano, dopo essere stato tra i protagonisti della cavalcata dello scorso anno in serieA2, con la vittoria della Coppa Italia e la conquista della storica promozione in A1, sta disputando una stagione straordinaria nella massima serie con 15.4 punti di media e 7.4 rimbalzi, confermandosi beniamino e trascinatore del pubblico del PalaBarbuto. La Gevi Napoli Basket ringrazia Chet Ervin di Inception Sport e Lorenzo Bergamaschi ed Alessandro Margotti di Double B Management per il prezioso contributo fornito per la riuscita dell'operazione".