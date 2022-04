La Turris ritrova il sorriso, Leonetti stende la Virtus Francavilla Nel recupero della trentaquattresima giornata di ritorno i corallini vincono al "Liguori"

Alla Turris basta un gol di Leonetti in avvio di ripresa per piegare la Virtus Francavilla, al “Liguori” nella gara valida per il recupero della trentaquattresima giornata di ritorno del girone C di Serie C; agganciare il Picerno in zona playoff, al decimo posto in classifica (scontri diretta in partita in parità), e tornare al successo che mancava da 6 giornate (5 sconfitte e un pareggio).

Il calendario torna ad allinearsi perfettamente: non ci sono più gare da disputare oltre a quelle programmate, mancano solo le ultime due giornate: in una di queste non scenderanno Palermo e Messina, che avrebbero dovuto sfidare il Catania, estromesso dal campionato. Proprio contro il Messina giocherà la Turris, in trasferta, nel prossimo turno (16 aprile, ore 17,30)

Il tabellino.

Turris – Virtus Francavilla 1-0

Marcatore: pt 1' st Leonetti.

Turris: (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Esempio (17' st Franco); Ghislandi (32' st Finardi), Zampa, Tascone (17' st Bordo), Varutti; Giannone (32' st Pavone), Longo, Leonetti (10' st Loreto). A disp.: Abagnale, Sbraga, Santaniello, Zanoni, Iglio, D'Oriano, Nunziante. All.: Caneo.

Virtus Francavilla (3-4-1-2): Nobile; Gianfreda (25' st De Maria), Idda, Delvino (42' st Ingrosso); Carella, Prezioso (40' st Poletì), Toscano, Caporale; Maiorino (35' st Patierno); Perez, Ventola. A disp: Milli, Cassano, Feltrin, Padovano, Rizzo. All.: Taurino.

Arbitro: Scatena della sezione di Avezzano. Assistenti di linea: Terenzio della sezione di Cosenza e Ricciardi della sezione di Ancona. Quarto Ufficiale: Marra della sezione di Mantova.

Note: Ammoniti: Di Nunzio, Delvino. Recupero: pt 3', st 5'. Spettatori: 699 inclusa quota abbonati.