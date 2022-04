Basket, Serie A: Napoli sfida Milano. Fioretti: "Vogliono blindare la salvezza" Trasferta al Forum per gli azzurri di coach Buscaglia. Sfida contro la big con la voglia di stupire

Domani, con palla a due alle 17, sarà sfida tra la A|X Armani Exchange Milano e la Gevi Napoli. Anticipo verso l'impegno nei playoff di EuroLeague per l'Olimpia, che affronterà i campioni in carica dell'Anadolu Efes nella serie al meglio delle 5 con fattore campo per Milano, reduce in campionato dalla vittoria sulla Vanoli Cremona dopo la sconfitta nel derby d'Italia con la Virtus Bologna, capolista in A.

"Napoli è una squadra che ha aggiunto un giocatore di talento e grande esperienza sul perimetro come Luca Vitali e un uomo come il nostro ex Arturas Gudaitis che dentro l’area ha un peso da EuroLeague. - ha spiegato l'assistant coach dell'Armani, Mario Fioretti, alla vigilia della gara con i partenopei che proveranno a firmare lo sgambetto alla big - Sappiamo che verranno a Milano decisi a tutti per blindare la salvezza, quindi dovremo essere pronti per giocare una buona partita e arrivare nel miglior modo possibile alla prima partita dei playoff di EuroLeague". La gara sarà diretta da Lorenzo Baldini di Firenze, Gabriele Bettini di Bologna e Giulio Pepponi di Spello.