Napoli, calciomercato: Giuntoli ha individuato e bloccato l'erede di Insigne Tre buone notizie a Castel Volturno per Spalletti

È arrivata la sentenza sul caso plusvalenze: tutti prosciolti. Il procuratore Chinè aveva chiesto 12 mesi di inibizione per il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e 11 messi e 5 giorni per quello del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Attendevano la sentenza 59 dirigenti. Il pomeriggio è iniziato così per il club azzurro, con una buona notizia a margine della seduta di allenamento mattutina, sostenuta a Castel Volturno in vista della sfida in programma alle 19, nel Lunedì dell'Angelo, al “Maradona”, contro la Roma.

La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase dedicata al torello. Successivamente seduta tecnico-tattica e chiusura con partitina a campo ridotto. Meret ha svolto allenamento completo: il portiere è recuperato. Di Lorenzo ha lavorato in palestra, seguendo un programma personalizzato ed ha svolto la prima parte della seduta con la squadra. Petagna ha svolto quasi tutta la sessione di fatiche odierne in gruppo: tre buone nuove per Spalletti.

Intanto, il Napoli è a un passo da Kvaratskhelia, esterno d'attacco georgiano che il direttore sportivo Giuntoli ha, sostanzialmente, scelto e già bloccato come erede di Insigne. Kvaratskhelia, di proprietà del Rubin Kazan, in prestito alla Dinamo Batumi, verrà acquistato versando 10 milioni di euro nelle casse del club russo al quale andrà sommato l'ingaggio, pari a un milione netto a stagione, per l'attaccante.