Plusvalenze: "Caso Osimhen? Operazione pulita. Salvo calciomercato del Napoli" Il legale del Napoli Grassani: "Già il deferimento era apparso una forzatura"

"Il calciomercato e' salvo. Il teorema della procura federale non e' passato e la conseguenza che se ne ricava e' che le societa' erano, sono e rimarranno libere di attribuire ai calciatori compravenduti le valutazioni di mercato ritenute piu' congrue, tenuto conto del momento, della volonta' di investire e anche di assumersi il rischio di impresa". Lo ha detto Mattia Grassani, legale del Napoli, dopo il proscioglimento di tutti i dirigenti e le societa' finite a giudizio al Tribunale Federale nazionale per il caso delle Plusvalenze. "Per quanto concerne il Napoli e l'operazione Osimhen, gia' il deferimento ci era apparso una forzatura - ha aggiunto - il pronunciamento del tribunale federale ha confermato che l'operazione e' stata assolutamente cristallina. Del resto, sostenere che un calciatore di quel calibro potesse valere 20 milioni in meno, ma anche 20 milioni in piu' rispetto alla quotazione attribuita dal Lille, significava snaturare la libera contrattazione del club francese che, come spesso accade in trattative di questo genere, da' vita anche a una vera e propria asta ovviamente al rialzo come sta accadendo in questi giorni con Botman".