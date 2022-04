Basket, Milano-Napoli 90-67. Messina: "Livello arbitri non è all'altezza" Vittoria larga, ma il coach dell'Olimpia sottolinea il disappunto per le direzioni di gara

Vittoria netta contro la Gevi Napoli (90-67), ma il coach della A|X Armani Exchange Milano, Ettore Messina, ha sottolineato il disappunto per le direzioni arbitrali, definite dal tecnico "non all'altezza" della Serie A. "Ci sono tanti bravi giocatori in questa lega, il campionato sta salendo di livello ogni anno, chi non fa un passo avanti purtroppo sono gli arbitri. - ha spiegato il tecnico dell'Olimpia - C'è una incapacità di comunicare che è una cosa incredibile. Stasera mi sono contrariato perché, a un certo punto, su una situazione in cui uno ha fatto finta di non vedere, e ripeto... uno può vincere, può perdere, non conta... però ci sono veramente delle cose che non vanno bene a livello di relazione sul campo. Gente che non ti guarda in faccia, gente che non ti risponde, gente che fa finta di non sentire, che fa finta di non vedere, terne veramente senza né capo né coda, dove non si capisce chi è il primo arbitro e chi sono gli altri. Sinceramente c'è bisogno che si prendano un po' di responsabilità in questo settore perché il livello del campionato italiano, dei giocatori e degli allenatori, richiede un livello migliore. E il livello, adesso, non è all'altezza. E c'è bisogno che si facciano una bella pensata"

Sulla vittoria contro Napoli: "Abbiamo battuto una buona squadra, che aveva fatto bene nelle ultime uscite. Ha sempre giocato con una buona organizzazione. Nel secondo tempo, con la difesa molto anticipata, molto aggressiva, siamo riusciti a metterli in difficoltà".

Foto: screenshot pagina ufficiale Facebook Olimpia Milano