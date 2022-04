Napoli, il Maradona è un tabù: solo 1-1 con la Roma El Shaarawy gela gli azzurri al 91' vanificando il vantaggio firmato da Insigne su rigore all'11'

Il Napoli stecca ancora al "Maradona": 1-1 con la Roma dopo la sconfitta col finale di 3-2 contro la Fiorentina. Un punto in due partite consecutive tra le mura amiche: il primo posto, occupato dal Milan (2-0 al Genoa), dista ora 4 punti. Sono, invece, 2 le lunghezze di ritardo dall'Inter (1-3 sul campo dello Spezia), che ha una partita in meno rispetto ai partenopei (da recuperare la gara in trasferta a Bologna). Azzurri in vantaggio all'11 su calcio di rigore, trasformato da Insigne, concesso per fallo di Ibanez su Lozano e concesso dopo aver rivisto la dinamica dell'azione al VAR. Pareggio giallorosso al 91' con El Shaarawy.

Il tabellino.

Napoli - Roma 1-1

Marcatori: pt 11' Insigne (rig.); st 46' El Shaarawy.

Napoli (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (12' st Zielinski), Fabian Ruiz (23' st Demme); Lozano (23' st Elmas), Osimhen (38' st Mertens), Insigne (37' st Juan Jesus). A disp.: Marfella, Idasiak, Tuanzebe,, Ghoulam, Politano, Ounas, Petagna. All.: Spalletti.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini (39' st Perez), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante (1' st Mkhitaryan), Oliveira (30' st Veretout), Zalewski (30' st El Shaarawy); Pellegrini; Zaniolo (41' st Afena-Gyan), Abraham. A disp.: Fuzato, Kumbulla, Spinazzola, Maitland-Niles, Vina, Bove, Shomurodov. All.: Mourinho.

Arbitro: Di Bello della sezione di Barletta.

Note: Espulso al 33' st Fuzato dalla panchina per proteste. Ammoniti: Koulibaly, Zanoli, Lozano; Cristante, Zaniolo. Recupero: pt 3', st 8'.