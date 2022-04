Napoli, un turno a Koulibaly. Ammenda per Insigne: il motivo Le ultime su Lobotka, Di Lorenzo e Ospina verso la trasferta di Empoli

Lorenzo Insigne è stato sanzionato con ammonizione e ammenda di 1500 euro dal giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, per proteste nei confronti degli ufficiali di gara. È la seconda sanzione, aggravata perché capitano della squadra, per l'esterno offensivo del Napoli.

Come già chiaro per il giallo rimediato contro la Roma, Kalidou Koulibaly salterà la trasferta di Empoli. Il difensore franco-senegalese ha ricevuto la quinta ammonizione stagionale dall'arbitro, Marco Di Bello, e da diffidato è scattata la squalifica. Koulibaly non sarà a disposizione di Luciano Spalletti al "Castellani".

Lo staff tecnico azzurro valuterà le condizioni fisiche di Stanislav Lobotka nelle prossime ore. Il centrocampista slovacco ha svolto solo terapie in mattinata alla ripresa della preparazione. Si è rivisto Giovanni Di Lorenzo in gruppo, ma per parte dell'allenamento. Spalletti attende David Ospina, ancora ai box per l'influenza, che l'ha costretto al forfait a poche ore da Napoli-Roma, terminata con il risultato di 1-1.