Napoli, Trapanese si dimette e va in Regione: Marciani al welfare All'assessore al Lavoro vanno le deleghe delle politiche sociali

A seguito delle dimissioni dell’assessore Luca Trapanese, eletto in Consiglio regionale della Campania, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha conferito all’assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro Chiara Marciani le deleghe relative a: politiche sociali, inclusione e contrasto alla povertà, tutela dei minori, immigrazione e integrazione dei migranti, Terzo settore, diritti e pari opportunità delle persone con disabilità, nonché il coordinamento delle partecipate operanti nel settore. Manfredi ringrazia Trapanese "per il lavoro svolto in questi quattro anni a tutela delle fasce più deboli e per favorire l’inclusione sociale".